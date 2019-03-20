Верстка лендинга

$30
HTML-версткаЗакрыт20 заявок318 просмотров
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Необходимо сверстать лендинг. 

Срок – до 20.03.2019 до 9.00 (Мск) 

Обязательные условия: 

Корректное отображение на всех браузерах 

Скорость загрузки не менее 70 по сервису developers.google.com 

Подробности обсудим с кандидатами. 

Прикладывайте ссылку на свое портфолио при отписке на проект. 

5 лет назад
mr_albo
49 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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