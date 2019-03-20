Верстка лендинга

1. На мобильной версии шаблона, появляется горизонтальный скролл, его необходимо убрать. 2. Есть модальные окна, при их открытии и установки курсора в input происходит скролл на сайте. Необходимо устранить. Будет выбран исполнитель с наименьшей ценой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать лендинг.
Срок – до 20.03.2019 до 9.00 (Мск)
Обязательные условия:
Корректное отображение на всех браузерах
Скорость загрузки не менее 70 по сервису developers.google.com
Подробности обсудим с кандидатами.
Прикладывайте ссылку на свое портфолио при отписке на проект.
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