Верстка лендинга

Внизу под формой чата здесь [url=http://allfacebook.com.ua/images/tmp/chat.txt]http://allfacebook.com.ua/images/tmp/chat.txt[/url] скопируйте и вставьте ссылку. Есть форма отправки файла. Нужно заменить стандартный текст "Файл не выбран" на такой "или просто перетащите его в эту область"