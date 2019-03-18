Сверстать простой шаблон html bootstrap

$10
HTML-версткаЗавершен8 заявок194 просмотра
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Есть готовый шаблон, 1 страница

100 строк кода, не могу разобраться с классами

нужен человек который шарит и сможет поправить

HTMLBootstrap
5 лет назад
Simn
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
rustem-nasyrov
Рустем 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
$10
2 дня
Быстро решил проблему, без лишних вопросов. Рекомендую
Спасибо за сотрудничество, постановка задачи была понятной. Работу оплатили быстро.