Верстка сайта и перенос на WP

HTML-версткаЗавершен39 заявок353 просмотра
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Необходимо сверстать адаптивный корпоративный сайт на Wordpress. 

PSD макеты и подробное тз предоставлю.

Верстка сайта
5 лет назад
dezmand93
Дмитрий 
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
chernyhmihail
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
$100
7 дней
Михаил показал себя настоящим профессионалом своего дела, с которым при этом легко коммуницировать. Буду продолжать сотрудничество!
Дмитрий отличный заказчик. Знает что необходимо. Оплата быстрая. Рекомендую к сотрудничеству. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.