Сверстать главную страницу сайта

Нужно предложить дизайн и осуществить верстку шаблона для карточки товара на платформе ebay. Важно: у еbay сейчас спец.правила, они хотят все только без активных компонент типа js, flash, но (пока) еще разрешают CSS и на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вёрстка будет натягиваться на движок cms Если Вы не знаете что это значит прошу не беспокоиться.
Фото для обсуждения лежат в архиве.
Макеты будут даны исполнителю.
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