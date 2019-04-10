Доделать верстку лендинга

HTML-версткаЗавершен22 заявки377 просмотров
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Сайт почти сверстан, нужно доработать элементы! Отправлю в личные сообщения верстку и ТЗ

5 лет назад
brenda88
Айсулу 
34 годаКиргизия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Aleksey91
Алексей 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$40
16 дней
WMZ
Алексей, ответственный исполнитель
Отличный заказчик! Своевременная оплата и четкость поставленных задач.
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