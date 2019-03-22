3 однотипных калькулятора в формах и обработчик для отправки заявки

Есть html/css/js верстка, там три формы в них нужно реализовать логику калькуляторов и отправку данных на email. В пунктах с чекбоксами можно сделать пока фиктивные цены, потом я сам впишу нужные. То есть пункт итого должен меняться в зависимости от выбранных доп. услуг и количества "квартир/окон.."

На почту должны приходить:

﻿- пункты с количеством, выбираемые на плюс/минус

﻿- пункты с чекбоксами

﻿- пункт итого

﻿- имя

﻿- номер

Если что-то не понятно пиши, спрашивай