3 однотипных калькулятора в формах и обработчик для отправки заявки

$5
HTML-версткаЗавершен6 заявок228 просмотров
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Есть html/css/js верстка, там три формы в них нужно реализовать логику калькуляторов и отправку данных на email. В пунктах с чекбоксами можно сделать пока фиктивные цены, потом я сам впишу нужные. То есть пункт итого должен меняться в зависимости от выбранных доп. услуг и количества "квартир/окон.."

На почту должны приходить:

﻿- пункты с количеством, выбираемые на плюс/минус

﻿- пункты с чекбоксами

﻿- пункт итого

﻿- имя

﻿- номер

Если что-то не понятно пиши, спрашивай

5 лет назад
manikhin-km
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
rustem-nasyrov
Рустем 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
$5
2 дня
Хорошо выполнил работу точно в срок, отписывался по ходу выполнения, помогает после выполнения всё настроить если нужно. Всем рекомендую!
Отлично поработали. Оплата пришла вовремя. :)
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