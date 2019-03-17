Создание сайта для проекта в институте с определённой тематикой

HTML-версткаЗавершен2 заявки169 просмотров
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Для выполнения работы требуется создать сайт на основе HTML и с дизайном на CSS, движок сайта уже готов. Тематика сайта-Олимпийские игры. 

5 лет назад
p_ivan
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
gleb-weblancer
Глеб Новиков 
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
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