Верстка макета c анимацией

HTML-версткаЗавершен1 заявка154 просмотра
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-Анимация таймера по кругу заполняться

-Волны у последнего победителя и у предметов анимированые(Эффект движение волны)

-Анимация волны предметов https://i.imgur.com/7K3C2LQ.png поднимаеться вверх от зависимости количества предметов и меняет цвет градиента(Эффект движение волны + волна поднимается и меняет цвет)

Так,что бы все это можно было контролировать через js

Без адаптива, ширина фиксированая

5 лет назад
EnSIStudio
Сергей 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
olegmukom
Олег 
27 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$47
3 дня
WMZ
Если для вида,то верстка хорошая,если смотреть в код то -начальный уровень, вообщем ,если вам нужно быстрая и не дорогая верстка - рекомендую
Приятно работать с адекватным заказчиком; разбирается в теме. Оплата в срок, лишнего не требует. Буду рассчитывать на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую!