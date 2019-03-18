HTML / CSS правка

HTML-версткаЗакрыт13 заявок329 просмотров
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Внизу под формой чата здесь http://allfacebook.com.ua/images/tmp/chat.txt скопируйте и вставьте ссылку. Есть форма отправки файла. Нужно заменить стандартный текст "Файл не выбран" на такой "или просто перетащите его в эту область"

HTMLCSS
5 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад