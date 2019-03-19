Мобильная версия. Правки в верстке (wordpress)

Есть готовый шаблон, 1 страница 100 строк кода, не могу разобраться с классами нужен человек который шарит и сможет поправить
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В мобильной версии:- Убрать горизонтальную прокрутку. Сейчас сайт можно листануть вправо, что неприятно.
- Таблицу с тарифными планами уместить по ширине в общую контент-часть, чтобы из-за неё сайт не расползался в месте этой таблицы.
В обычной версии сайта фоновое изображение выводится во всю ширину: http://prntscr.com/mzihcm , а в мобильной версии изображение обрезается так: http://prntscr.com/mzir7e - исправляем: по ширине должно входить полностью.
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