Мобильная версия. Правки в верстке (wordpress)

$11
HTML-версткаЗавершен4 заявки192 просмотра
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http://mos-radius.ru/

В мобильной версии:- Убрать горизонтальную прокрутку. Сейчас сайт можно листануть вправо, что неприятно.

  • Таблицу с тарифными планами уместить по ширине в общую контент-часть, чтобы из-за неё сайт не расползался в месте этой таблицы.
- Вылазит “Радиус - бюро...” в Яндекс.Браузере на Xiaomi http://prntscr.com/mzi9cn . Это артефакт темы вордпресса: заголовок мы заменили на логотип. Надпись нужно убрать вообще - хватит имеющегося изображения в качестве логотипа. Аналогично убрать описание “За экскурсией необязательно...”.

В обычной версии сайта фоновое изображение выводится во всю ширину: http://prntscr.com/mzihcm , а в мобильной версии изображение обрезается так: http://prntscr.com/mzir7e - исправляем: по ширине должно входить полностью.

WordPress
5 лет назад
iamevgeniy
Евгений 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
10 минут назад
5 лет назад
$11
1 день
WMZ
Всё отлично!
Все как всегда на высоте, спасибо :)