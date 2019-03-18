Необходимо сверстать страницы для сайта

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Добрый день
Есть проект с существующей версткой wp-iot.gratta.com
Необходимо продолжить верстку других страниц сайта на основании существующей верстки.
Верстка должна быть адаптивная + кроссбраузерная.
ТЗ на верстку:
1) ТЗ по базе знаний: https://docs.google.com/document/d/1StOtqVdjMLQhgguUoe8hh_ol-LnpQUY48_lUlZwg4uc/edit
Скриншоты, исходники ПСД, векторные иконки и шрифты вложены
2) Полное ТЗ по каталогу. Для верстальщика и фронт-енд. Доступен для редактирования
https://docs.google.com/document/d/1ZhPmqM5mgmISCuAUOh5YT7nO74A0fkgy6HXVaSJQI7Q/edit?usp=sharing
Шрифты, скриншоты, исходники ПСД, векторные иконки вложены
3) Дополнительно обновил ТЗ по Главной + подбороборудования
https://docs.google.com/document/d/1ceaMt0EXX8TYgv2PanciOdIEH9pjsCJOn3S6tMprU78/edit
дозалил обновленные исходнини по 2м статусам хедера (активный/неактивный пользователь) и футер.
Стоимость и сроки оставляйте в заявке.
Нужен ответсвенный профиссионал своего дела для постоянной работы.
Спасибо.
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