Необходимо сверстать страницы для сайта

HTML-версткаЗакрыт7 заявок286 просмотров
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Добрый день 

Есть проект с существующей версткой wp-iot.gratta.com

Необходимо продолжить верстку других страниц сайта на основании существующей верстки.

Верстка должна быть адаптивная + кроссбраузерная.

ТЗ на верстку:

1) ТЗ по базе знаний: https://docs.google.com/document/d/1StOtqVdjMLQhgguUoe8hh_ol-LnpQUY48_lUlZwg4uc/edit

 

Скриншоты, исходники ПСД, векторные иконки и шрифты вложены

2) Полное ТЗ по каталогу. Для верстальщика и фронт-енд. Доступен для редактирования

https://docs.google.com/document/d/1ZhPmqM5mgmISCuAUOh5YT7nO74A0fkgy6HXVaSJQI7Q/edit?usp=sharing

 

Шрифты, скриншоты, исходники ПСД, векторные иконки вложены

3) Дополнительно обновил ТЗ по Главной + подбороборудования

https://docs.google.com/document/d/1ceaMt0EXX8TYgv2PanciOdIEH9pjsCJOn3S6tMprU78/edit

 

дозалил обновленные исходнини по 2м статусам хедера (активный/неактивный пользователь) и футер.

Стоимость и сроки оставляйте в заявке.

Нужен ответсвенный профиссионал своего дела для постоянной работы.

Спасибо.

5 лет назад
zhil
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад