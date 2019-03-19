Доработка сайта на стэке html+scss+react+jquery

Доброго дня. Требуется фронтенд с опытом разработки на react и работы со сборщиком webpack и gulp для доработки проекта, состоящего из трех страниц.

Вам будет предоставлены макеты в avocode, репозиторий в gitlab, документация от предыдущего исполнителя и четкий чеклист исправления багов. Проект не был закончен с предыдущим исполнителем из-за возникших разногласий, готовы продолжить его с вами.

Список доработок:

1. Доведение до ума адаптации сайта

2. Исправление несоответствия макетам

3. Доработка логики работы реакт компонетов

4. Дополнение документации

Примерный бюджет этого пакета доработок 15-20 тысяч рублей. При обоюдном согласии можем продолжить делать дальнейший проект вместе.