Верстка Макетов нужна адаптивно

Задача: адаптировать все страницы фронтеда сайта [url=https://kondyterska.lviv.ua/]https://kondyterska.lviv.ua/[/url] под мобильные устройства, внедрить адаптивное меню (для мобил раскрывающийся гамбургер). Левый сайдбар особой ценности не несет. Движок Опенкарт 1.5. Прикрепил макет с активными элементами шапки для моб устройств. Для картинок товаров нужно сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сами макеты скачайте тута https://dropmefiles.com/oFWbU
Нужна верстка макетов адаптивно в приложение макеты от вас жду сроки и бюджет!
Жду от вас :
1.Сроки
2. Бюджет
3. Процесс работы над проектом
4. Когда можете начать работу
5. Вопросы по проекту
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