Верстка интернет-магазина

Добрый день! Нужно доделать верстку и посадить на Wordpress Woocomerce согласно ТЗ и макету: https://cloud.mail.ru/public/EScY/1LT6ERwmz Сроки 5 дней. Бюджет: 4000 руб. Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ. Работа сделанная по частям (например только ...