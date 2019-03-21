Сверстать адаптивную таблицу для WP

Сайт https://яркий-дом.рус нереально долго загружается. Необходимо оптимизировать работу сайта, исходники есть.
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Необходимо сверстать адаптивную таблицу для WordPress сайта.
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