Сверстать адаптивную таблицу для WP

Задача - написать код html, который можно будет вставить через блок http://joxi.ru/BA04WovHJ0YnJA на Getcourse. В этот блок нужно поместить ссылки на 31 pdf-документ, которые открывают документ (это презентации) для удобного просмотра с любого устройства (преимущественно у ...