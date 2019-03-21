Valchuk

Денис Вальчук Valchuk

 
27 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery.

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Skype: [email protected] 

Telegram: @dvalchuk - https://t.me/dvalchuk

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность.
  • Адаптивная верстка.
  • LESS/SCSS
  • Bootstrap 3.
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
Время работы:

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

Online с 10:00 MSK

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанк.
  • WebMoney.
Верстка сайтаHTMLBootstrapjQuerySCSSGit
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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Адаптивное меню для мобильных устройств
Я был впечатлен результатом работы! Денис справился с работой на отлично! Однозначно рекомендую его для ваших проектов!
Антон - отличный заказчик. На вопросы отвечает максимально быстро. Задача поставлена ясно, оплата производиться сразу после выполнения. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
frodo8
Фёдор 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Сверстать адаптивную таблицу для WP
Сделал все быстро и качественно!!! Рекомендую!
Отличный заказчик. Хорошо поставленное ТЗ, постоянно на связи. Проверка и оплата моментальная. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$2
10 баллов
5 лет назад
По сайту поправить чтобы картинки отображались
Огромное спасибо за проделанную работу! Приятно общаться, всегда на связи и доводит дело до конца. Могу действительно только рекомендовать т.к. сами также продолжаем с ним сотрудничать. Безусловно рекомендую всем, кто хочет получить хороший результат. Спасибо за сотрудничество! Быстрая и качественная работа. Верстку выполнил даже раньше срока. Никаких замечаний и правок по работе не было. Рекомендую.
Антон - отличный заказчик. Благодарю за совместную работу. Все время на связи. На все вопросы отвечает максимально быстро. Задание поставлено ясно, проверка и оплата выполняется сразу по выполнению. Рекомендую данного заказчика.
Ответный отзыв