Верстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery.
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Skype: [email protected]
Telegram: @dvalchuk - https://t.me/dvalchuk
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность.
- Адаптивная верстка.
- LESS/SCSS
- Bootstrap 3.
- Git
- Parallax scrolling.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)
Online с 10:00 MSK
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Карта Приватбанк.
- WebMoney.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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- Германовская гимназия93 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
Я был впечатлен результатом работы! Денис справился с работой на отлично! Однозначно рекомендую его для ваших проектов!
Ответный отзыв
Антон - отличный заказчик. На вопросы отвечает максимально быстро. Задача поставлена ясно, оплата производиться сразу после выполнения. Рекомендую к сотрудничеству.
$3
10 баллов
5 лет назад
Сделал все быстро и качественно!!! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Хорошо поставленное ТЗ, постоянно на связи. Проверка и оплата моментальная. Рекомендую к сотрудничеству
$2
10 баллов
5 лет назад
Огромное спасибо за проделанную работу! Приятно общаться, всегда на связи и доводит дело до конца. Могу действительно только рекомендовать т.к. сами также продолжаем с ним сотрудничать. Безусловно рекомендую всем, кто хочет получить хороший результат. Спасибо за сотрудничество! Быстрая и качественная работа. Верстку выполнил даже раньше срока. Никаких замечаний и правок по работе не было. Рекомендую.
Ответный отзыв
Антон - отличный заказчик. Благодарю за совместную работу. Все время на связи. На все вопросы отвечает максимально быстро. Задание поставлено ясно, проверка и оплата выполняется сразу по выполнению. Рекомендую данного заказчика.