По сайту поправить чтобы картинки отображались

HTML-версткаЗавершен8 заявок267 просмотров
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https://goo.gl/gRCXE3 по сайту поправить чтобы картинки отображались

скриншот http://prntscr.com/n0j5io

 щас заметил что когда захожу на любую страницу с флагами, картинки не показываются

5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
Valchuk
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$2
1 день
WMZ
Огромное спасибо за проделанную работу! Приятно общаться, всегда на связи и доводит дело до конца. Могу действительно только рекомендовать т.к. сами также продолжаем с ним сотрудничать. Безусловно рекомендую всем, кто хочет получить хороший результат. Спасибо за сотрудничество! Быстрая и качественная работа. Верстку выполнил даже раньше срока. Никаких замечаний и правок по работе не было. Рекомендую.
Антон - отличный заказчик. Благодарю за совместную работу. Все время на связи. На все вопросы отвечает максимально быстро. Задание поставлено ясно, проверка и оплата выполняется сразу по выполнению. Рекомендую данного заказчика.
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