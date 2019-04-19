Сайт https://яркий-дом.рус нереально долго загружается. Необходимо оптимизировать работу сайта, исходники есть.
Верстка страницы, мобильная, кроссбраузерная + рабочие формы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть макет главной страницы сайта, по типу лендинга.
Требуется кроссбраузерная верстка для десктопа и для мобильных. Базы данных не используются, все данные для меню, форм выводятся из текста.
Стандартный набор:
Парочка слайдеров, выбор языка страницы, изменение блока при наведении мышки (для десктопа).
Есть парочка попапов, а также формы отправки заявки с сайта на электронную почту. В одной форме предусмотрена отправка файлов.
Скриншоты прилагаю.
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