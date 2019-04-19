Верстка страницы, мобильная, кроссбраузерная + рабочие формы

Есть макет главной страницы сайта, по типу лендинга.

Требуется кроссбраузерная верстка для десктопа и для мобильных. Базы данных не используются, все данные для меню, форм выводятся из текста.

Стандартный набор:

Парочка слайдеров, выбор языка страницы, изменение блока при наведении мышки (для десктопа).

Есть парочка попапов, а также формы отправки заявки с сайта на электронную почту. В одной форме предусмотрена отправка файлов.

Скриншоты прилагаю.