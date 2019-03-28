Правка элементов верстки

HTML-версткаЗавершен11 заявок237 просмотров
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Необходимо исправить определённые моменты некорректного отображения натянутого дизайна на CMS OpenCart, работать нужно по "живому" сайту. Необходимы знания html 5, flex.

Более подробное ТЗ  ЛС.

5 лет назад
julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
orl1an1k
Алексей 
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Всё хорошо!
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