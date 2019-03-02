orl1an1k

Алексей orl1an1k

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Быстро и качественно.

Верстка емайл писем.

Сайты под ключ. 

Адаптивная / Отзывчивая / Валидная  верстка всех уровней сложности.

Правки на сайте любой сложности.

https://vk.com/orl1an1k

За портфолио в лс.

Мои технологии:

  • html5﻿ ﻿
  • ﻿css3(flex-grid-bootstrap-scss)
  • ﻿js(native,es6,jquery)
  • ﻿php
  • mysql
  • cms(wp/opencart/jomala)
  • nginx/linux
  • Figma/Photoshop
  • Gulp-4
PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLBootstrapFigmajQueryLinuxNginxSCSSGulpPhotoshopПравки на сайт
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$30
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Отзывы заказчиков
web_develop_r
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Доработки сайта на cms joomla
Всё хорошо
Все хоршо.
Ответный отзыв
julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Правка элементов верстки
Всё хорошо!
Рекомендую. Четко и быстро.
Ответный отзыв
Hmschool
29 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Редактирование страницы сайта, в которую нужно вставить видео
Отличное качество работы, всё выполняется в строк, продолжаем сотрудничество. Грамотная техническая реализация и визуальная составляющая. Рекомендую.
Грамотное тз , своевременная оплата, рекомендую.
Ответный отзыв