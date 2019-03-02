Быстро и качественно.
Верстка емайл писем.Сайты под ключ.
Адаптивная / Отзывчивая / Валидная верстка всех уровней сложности.
Правки на сайте любой сложности.
За портфолио в лс.
Мои технологии:
- html5
- css3(flex-grid-bootstrap-scss)
- js(native,es6,jquery)
- php
- mysql
- cms(wp/opencart/jomala)
- nginx/linux
- Figma/Photoshop
- Gulp-4
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
5 лет назад
Всё хорошо
Ответный отзыв
Все хоршо.
$10
10 баллов
5 лет назад
Всё хорошо!
Ответный отзыв
Рекомендую. Четко и быстро.
$15
10 баллов
5 лет назад
Отличное качество работы, всё выполняется в строк, продолжаем сотрудничество. Грамотная техническая реализация и визуальная составляющая. Рекомендую.
Ответный отзыв
Грамотное тз , своевременная оплата, рекомендую.