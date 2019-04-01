Доработки сайта на cms joomla

Системы управления (CMS)Завершен12 заявок584 просмотра
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Здравствуйте,

есть сайт на cms joomla - 8 страниц, примерно. В них нужно сделать ряд правок по тз. 

Нужно привести страницы в соответствии с тем, что написано в тз.

ТЗ отправлю выбранным исполнителям.

Joomla
5 лет назад
web_develop_r
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
orl1an1k
Алексей 
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$30
8 дней
Всё хорошо
Все хоршо.