Нужны доработки сайта на Modx 2.6.5

Сайт на Simpla . Необходимо перенастроить работу узлов, категорий и карточки товара в связи с требуемыми изменениями . Сайт "пустой" , наполнение будет с помощью парсера. Необходимо доработать под донор. Более подробно возможно на конкретных ...
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Прототип https://app.moqups.com/bTSErIrP9b/view/page/aa9df7b72
1. В слайдер добавить заголовок, описание, стрелки вправо и влево, возможность привязать ссылку. https://app.moqups.com/bTSErIrP9b/view/page/aa9df7b72
2. Блок новостей вывести на главную, как это показано в прототипе
3. На странице новостей заголовки сделать кликабельными, ведущими в текст новости., видео или картинку поместить не справа а внутрь новости, как это показано на прототипе
4. На внутренней странице одной новости и одной статьи вывести комментарии от disqus, ссылки на предыдущую и следующие новости, Слово “Усадьба убрать”, поставить крупный заголовок.
5. На внутренней странице одной новости и одной статьи вывести блок “Поделиться“ соц. сетях.
6. На внутренней странице новости, в ленте новостей, в блоге и в статье блога внизу вывести баннер с возможностью поставить картинку и ссылку.
7. Под заголовком кроме главной страницы вывести хлебные крошки
8. Кнопку “Забронировать” убрать с внутренних страниц.
9. Страницу “Галерея” убрать”
10. “РЫБАЛКА И ОТДЫХ”, “ЛЮЦЕРНА И СЕНО”, “ЖИВАЯ ВОДА”, “”ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ” - на них создан шаблон прототипа “Продукт” и “Подпродукт”. Это обычная статическая страница, у которой вверху фотографии, ниже текст. Контент нужно выстроить по прототипу.
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