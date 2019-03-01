Нужны доработки сайта на Modx 2.6.5

Прототип https://app.moqups.com/bTSErIrP9b/view/page/aa9df7b72

1. В слайдер добавить заголовок, описание, стрелки вправо и влево, возможность привязать ссылку. https://app.moqups.com/bTSErIrP9b/view/page/aa9df7b72

2. Блок новостей вывести на главную, как это показано в прототипе

3. На странице новостей заголовки сделать кликабельными, ведущими в текст новости., видео или картинку поместить не справа а внутрь новости, как это показано на прототипе

4. На внутренней странице одной новости и одной статьи вывести комментарии от disqus, ссылки на предыдущую и следующие новости, Слово “Усадьба убрать”, поставить крупный заголовок.

5. На внутренней странице одной новости и одной статьи вывести блок “Поделиться“ соц. сетях.

6. На внутренней странице новости, в ленте новостей, в блоге и в статье блога внизу вывести баннер с возможностью поставить картинку и ссылку.

7. Под заголовком кроме главной страницы вывести хлебные крошки

8. Кнопку “Забронировать” убрать с внутренних страниц.

9. Страницу “Галерея” убрать”

10. “РЫБАЛКА И ОТДЫХ”, “ЛЮЦЕРНА И СЕНО”, “ЖИВАЯ ВОДА”, “”ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ” - на них создан шаблон прототипа “Продукт” и “Подпродукт”. Это обычная статическая страница, у которой вверху фотографии, ниже текст. Контент нужно выстроить по прототипу.