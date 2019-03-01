Обмен 1С с Woocommerce

Имеется базовая конфигурация 1С УНФ. Стоит многострадальный плагин 1c:enterprise/1с:предприятие data exchange Необходимо допилить в нем несколько моментов, или реализовать с нуля.

1. При обновлении остатков или любом изменении перезаписывается статус товара на "Нет в наличии".

2. При первичной выгрузке вариативного товара не записываются атрибуты товара, их приходится добавлять вручную

3. Фотографии товара, если их больше двух меняют свой порядок произвольно.

4. С какого-то момента, после обновления 1с и woocommerce перестал работать обмен заказами.