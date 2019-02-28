Натянуть дизайн на Аспровский шаблон с cms bitrix

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка149 просмотров
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Дано:   

Макет редизайна в PSD   

Требуется:   

Натянуть новый дизайн на шаблон Аспровский купленный на маркете битрикса.   

Потребуется небольшая верстка шаблона. 

Сроки: 7 дней. 

Работаем только через безопасную сделку. 

Кондидату:  

Программист с опытом работы CMS Bitrix   

Чистый и понятный код   ​

Адрес макета для просмотра – yadi.sk/i/3XteYPeInQZFxg  

Шаблон развернут вот этот – scorp.aspro-demo.ru/​

5 лет назад
Sanu4
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
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