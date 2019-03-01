Сделать график CMS Bitrix

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка155 просмотров
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Сделать график CMS Bitrix Техническое задание  тут от вас сроки и бюджет  https://docs.google.com/document/d/1ltPgCUzXtFhO9goCbW9fy7kcu3S9NqZyjaDVgNooU50/edit?usp=sharing

5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
random_666
Сергей 
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
$20
1 день
Огромное спасибо за проделанную работу! Приятно общаться, всегда на связи и доводит дело до конца. Могу действительно только рекомендовать т.к. сами также продолжаем с ним сотрудничать. Безусловно рекомендую всем, кто хочет получить хороший результат. Спасибо за сотрудничество! Быстрая и качественная работа. Верстку выполнил даже раньше срока. Никаких замечаний и правок по работе не было. Рекомендую.
Замечательный заказчик. Грамотно поставленная задача, Всегда на связи, отвечал на все, возникающие в процессе выполнения задачи, вопросы быстро и точно , своевременная оплата и только положительные впечатления от сотрудничества. Очень рекомендую.