Не смог бы установить этот движок на сайт и за сколько? https://wmclubs.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-3-0-5/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать график CMS Bitrix Техническое задание тут от вас сроки и бюджет https://docs.google.com/document/d/1ltPgCUzXtFhO9goCbW9fy7kcu3S9NqZyjaDVgNooU50/edit?usp=sharing
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