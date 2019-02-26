Срочно посадить на WordPress сайт.

Нужно посмотреть на этом сайте http://narodnynews.ru в личном кабинете не работает форма добавления записи. Сайт на вордпрессе - все стандартные плагины. работало и потом бац перестало работать... т.е. исчезла форма помоему стоит этот плагин WP-Recall
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