ElasticSearch + Wordpress

Добрый день.Просьба сразу указывать опыт работы с ElasticSearch и Wordpress и какие проекты выполнялись.

На проекте уже установлен ElasticPress. Нужно доработать:

1. Написать файл php, который будет (в папке с сайтом) подгружать ядро WP и отправлять на индексацию файлы из определенной папки в сервис Elasticsearch.

2. Разобраться в работе Elasticsearch. Конкретно интересует это: разработать возможность поиска по разным типам контента через HTTP запросы, также по их атрибутике и особых условий.

3. Обучить плагин ElasticPress в WP не отправлять на индексацию контент, у которого стоит признак “Не отправлять на индексацию” - по сути это доп. поле у поста.