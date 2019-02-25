ElasticSearch + Wordpress

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок131 просмотр
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Добрый день.Просьба сразу указывать опыт работы с ElasticSearch и Wordpress и какие проекты выполнялись.

На проекте уже установлен ElasticPress. Нужно доработать:

1. Написать файл php, который будет (в папке с сайтом) подгружать ядро WP и отправлять на индексацию файлы из определенной папки в сервис Elasticsearch. 

2. Разобраться в работе Elasticsearch. Конкретно интересует это: разработать возможность поиска по разным типам контента через HTTP запросы, также по  их атрибутике и особых условий.

3. Обучить плагин ElasticPress в WP не отправлять на индексацию контент, у которого стоит признак “Не отправлять на индексацию” - по сути это доп. поле у поста.

WordPress
5 лет назад
Roland777
Евгений 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад