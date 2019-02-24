Исчезла форма добавления записи

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки158 просмотров
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Нужно посмотреть на этом сайте http://narodnynews.ru в личном кабинете не работает форма добавления записи.

Сайт на вордпрессе - все стандартные плагины. работало и потом бац перестало работать... т.е. исчезла форма

помоему стоит этот плагин  WP-Recall

5 лет назад
moder77
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад