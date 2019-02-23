Создание сайта для покерного хада

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок162 просмотра
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Приветствую всех!

Нужно создать сайт для покерного хада. Желающие взяться за проект, отписывайтесь - ТЗ вышлю в личку. 

5 лет назад
DiOlee
Ольга 
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
2 года назад