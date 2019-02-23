Доработка оформления заказа opencart 1.5

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки117 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доработать оформление заказа и покупку в 1 клик. 

ТЗ во вложении. 

Только для исполнителей с существенным опытом по Opencart 1.5. 

Оплата через по факту окончания работ, предоплаты нет.

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OpenCart
5 лет назад
Larin85
Сергей 
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад