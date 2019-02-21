Доработка сайта на 1с битрикс.

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки156 просмотров
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Необходимо доработать сайт на 1с битрикс 

админке находятся 4 сайта. Необходимо оставить только 3 и удалить все лишнее 

Техническое задание может быть оговорено дополнительно  исполнителем. 

Что в данный момент не работает: 

Резервное копирование 

Замена номера телефона 

Оформление заказа 

Preview товара(не соответствует странице товара)  

Что в данный момент отсутствует на сайте: 

Карта сайта 

HTTPS 

Что нужно дополнительно: 

Заказы с сайта должны отправляться в CRM 

Кроссплатформенность 

Кроссбраузерность 

Обеспечить Высокую скорость загрузки сайта (зеленая зона гугл Page speed insight) 

Возможность загрузки торговых предложений для 1 товара таблицей (у одного товара может быть разное количество свойств и эти свойства могут зависеть друг от друга) 

Включить кеширование статических файлов для ПК 

5 лет назад
Larin85
Сергей 
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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