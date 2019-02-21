Доработка сайта на 1с битрикс.

Необходимо доработать сайт на 1с битрикс

админке находятся 4 сайта. Необходимо оставить только 3 и удалить все лишнее

Техническое задание может быть оговорено дополнительно исполнителем.

Что в данный момент не работает:

Резервное копирование

Замена номера телефона

Оформление заказа

Preview товара(не соответствует странице товара)

Что в данный момент отсутствует на сайте:

Карта сайта

HTTPS

Что нужно дополнительно:

Заказы с сайта должны отправляться в CRM

Кроссплатформенность

Кроссбраузерность

Обеспечить Высокую скорость загрузки сайта (зеленая зона гугл Page speed insight)

Возможность загрузки торговых предложений для 1 товара таблицей (у одного товара может быть разное количество свойств и эти свойства могут зависеть друг от друга)

Включить кеширование статических файлов для ПК