Натяжка верстки на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок153 просмотра
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Доброго всем дня!

Мне необходимо натянуть html-верстку на Wordpress. Шаблон несложный, используются однотипные блоки.

Нужно натянуть главную страницу (подобие лендинга), внутреннюю страницу и "жизнь центра" (вывод новостей из разных рубрик на одной странице). Нужно сделать так, чтобы можно было добавлять страницы и новости.

Натяжкой пробовал заниматься верстальщик не знакомый с WP. Делал долго и по итогу ничего не сделал.

Просьба откликаться людей, у которых уже есть опыт в натяжке на WP.

Сделать нужно до понедельника.

WordPress
5 лет назад
design-power
Андрей 
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад