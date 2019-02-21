Натяжка верстки на Wordpress

Доброго всем дня!

Мне необходимо натянуть html-верстку на Wordpress. Шаблон несложный, используются однотипные блоки.

Нужно натянуть главную страницу (подобие лендинга), внутреннюю страницу и "жизнь центра" (вывод новостей из разных рубрик на одной странице). Нужно сделать так, чтобы можно было добавлять страницы и новости.

Натяжкой пробовал заниматься верстальщик не знакомый с WP. Делал долго и по итогу ничего не сделал.

Просьба откликаться людей, у которых уже есть опыт в натяжке на WP.

Сделать нужно до понедельника.