Woocommerce/Themeforest - доработать калькулятор магазина

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка103 просмотра
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Сайт на woocommerce, шаблон он themeforest -  www_flexocup_kz

Нужно сделать как тут https://www.picneco.ru/katalog_tovarov/odnorazovie_stakany?triple-paper-cup=1&sloi=2&kukuruznyjkraxmal=1 Чтобы можно было указать количество стаканчиков и цена менялась. 

WooCommerce
5 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад