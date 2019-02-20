Доработка сайта на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок149 просмотров
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Сайт на Wordpress. Добавлена новая таксономия.  Через ACF сформирован набор полей для нее.

Задача  - вывести на странице список записей из новой таксономии.

Детали задачи - при обращении. 

WordPressДоработка сайта на WordPress
5 лет назад
Streetmachine
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад