Необходимо разработать интранет-сайт, система управления WordPress

$200
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки140 просмотров
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Добрый день, необходимо разработать интранет сайт на системе управления  WordPress. Верстка сайта готова. В приложении техническое задание и некоторые макеты. Полную верстку вышлем Исполнителю.

Обязательные условия: необходимо работать до полного утверждения Заказчиком, быть онлайн не менее 9 часов в сутки для оперативного внесения правок. 

Оплата 50 на 50.

Сроки: максимум до вторника будущей недели.

WordPress
5 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)