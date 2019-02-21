Доработка проекта по списку замечаний

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки173 просмотра
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Сайт недвижимость продажа квартир 

Нужно по максимуму устранить замечания указанные в аудите.

Список замечаний по аудиту приложен. 

Список тайтлов и метаописаний для внесения на сайт будет предоставлен.

Все пункты аудита обсуждаемы.

Срок: 5 дней.

Бюджет: 4000 руб.

Оплата: сбер, яд, киви.

Жду предложений.

5 лет назад
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад