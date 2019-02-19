Заменить Public ID на рукописных PHP сайтах. Срочно!

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки128 просмотров
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На 6 самописных php сайтах необходимо в уже настроенной интеграции с cloudpayments заменить public id. Срочно.

www.skidkabum.ru

www.couponland.ru

www.bonusera.ru

www.citytalon.ru

www.bestcoupon.ru

www.mosgorkupon.ru

PHP
5 лет назад
guest_15505998100978
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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