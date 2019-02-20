Посадить сайт на ВП

сайт хилари ру Стоит задача изменить функционал оформления заказов. Внимание первый пункт уже выполнен предыдущем от исполнителем, который пропал. 1. Изменить все кнопки "заказать" в карточках товара где предусмотрен конструктор (он предусмотрен не везде). При нажатии на ...