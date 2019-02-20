Подключение к Poster (система учета)

Всем доброго времени, есть задача для знатоков WordPress [b]Что уже есть[/b] [list][*]Домен blog.aion.pro + хостинг [*]Установленный WP[*]Выбрана тема/шаблон [/list][b]Что нужно[/b] [list][*]Настроить тему/шаблон[*]Настроить плагин глоссарий/словарь[*]Полное описание задачи и прототип здесь wtqq68.axshare.com[/list] От вас нужна оценка по цене и срокам. Так же возможен ...