Настроить сайт (блог) на WordPress CMS

Всем доброго времени, есть задача для знатоков WordPress

Что уже есть

Домен blog.aion.pro + хостинг

Установленный WP

Выбрана тема/шаблон

Настроить тему/шаблон

Настроить плагин глоссарий/словарь

Полное описание задачи и прототип здесь wtqq68.axshare.com

От вас нужна оценка по цене и срокам.

Так же возможен вариант размещения вашего копирайта "Разработка и поддержка..." в подвале, взамен на скидку по цене.

Автоответы (спамные, шаблонные) без цены и сроков не подходят (отклоняются/удаляются сразу же).

В ЛС тоже писать не нужно, пока не ознакомитесь с описанием задачи.