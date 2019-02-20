Настроить сайт (блог) на WordPress CMS

$100
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки194 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем доброго времени, есть задача для знатоков WordPress

Что уже есть

  • Домен blog.aion.pro + хостинг
  • Установленный  WP
  • Выбрана тема/шаблон
Что нужно

  • Настроить тему/шаблон
  • Настроить плагин глоссарий/словарь
  • Полное описание задачи и прототип здесь wtqq68.axshare.com
От вас нужна оценка по цене и срокам.

Так же возможен вариант размещения вашего копирайта "Разработка и поддержка..." в подвале, взамен на скидку по цене.

Автоответы (спамные, шаблонные) без цены и сроков не подходят (отклоняются/удаляются сразу же).

В ЛС тоже писать не нужно, пока не ознакомитесь с описанием задачи.

WordPress
5 лет назад
finexlab
Игорь 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 отзывов