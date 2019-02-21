Добавить Recaptcha от Google в сайт на Umi.CMS

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки224 просмотра
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В функционал Umi уже встроена смена классической каптчи на Google Recaptcha, и если я правильно понял техподдержку UMI, необходимо только добавить код разметки для Google Recaptcha в файл tpls/captcha/en_default.tpl . Классическая каптча настроена и работает. 

5 лет назад
Easyhelp
45 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
24 дня назад