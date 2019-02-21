Доработать сайт на Drupal 8

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки202 просмотра
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Необходимо доработать блог с разделом услуг на Drupal 8. Планируется использовать модуль и шаблон bootstrap https://www.drupal.org/project/bootstrap.

Необходимо кастомизировать меню (цвета) и допилить темный футер на всюширину экрана, но с контейнером для нескольких блоков контента (меню, контакты..)

Услуги необходимо сделать так:

услуга (разводящая страница со своими текстовыми блоками)

подуслуга

подуслуга

подуслуга

подуслуга

услуга1 (разводящая страница со своими текстовыми блоками)

подуслуга1

подуслуга1

подуслуга1

подуслуга1

У разводящих страниц, свой дизайн, без автоматически изменяемого контента.

Также, необходимо будет сделать заготовки нескольких горизонтальных блоков (текст, изображение слева+текст справа, изображение по центру+текст снизу по центру... ) для возможности будущего, самостоятельного допиливания лендингов услуга 1, услуга 2 или же создания услуга 3

Более детальное ТЗ в ЛС.

Drupal
5 лет назад
AnastasiyaGr
Анастасия 
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Была
год назад
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