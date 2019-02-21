Доработать сайт на Drupal 8

Нужно сделать сайт по аналогу с Авито. Нужно выбрать CMS или фреймворк (чтобы сделать как сам сайт так и админку). Дизайны с меня (могу сделать в фотошопе, могу в sketch, могу экспорт сделать в Zeplin). Нужно ...