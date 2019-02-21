Настроить отправку форм в один клик на сайте

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Добрый день! Нужно настроить отправку форм на сайте. Есть несколько форм купить в один клик нужно их настроить на отправку на почту корпоративную. Сайт на cms webasist shopscript
Сейчас проблема в том что приходят сообщения с большой задержкой по времени
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