Настроить отправку форм в один клик на сайте

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки137 просмотров
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Добрый день! Нужно настроить отправку форм на сайте. Есть несколько форм купить в один клик нужно их настроить на отправку на почту корпоративную. Сайт на cms webasist shopscript 

Сейчас проблема в том что приходят сообщения с большой задержкой по времени  

5 лет назад
SergeuIvanovich
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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