Створити сайт на Джумлі, на основі наданого дизайну

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1 мовна версія, 20 сторінок, без фотогалерей, з графіком курсів.

5 лет назад
Khybun
41 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
joomart
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
$200
5 дней
Виконавець професіонал - вміє сам підібрати й реалізувати найбільш правильне рішення! Видно що має великий досвід з Джумлою, все виконано прекрасно - у чіткій відповідності з дизайном, швидше ніж було плановано. 100% рекомендед!
Чітка і професійна співпраця, своєчасна оплата. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Контентщик для WP

    $30

    Выгрузить файлы cms WordPress, Opencart на сервер (с помощью автоматического загрузчика). 2 сайта на WP, 1 на OpenCart. Закачать плагины на сайты с помощью FTP клиента (ссылки на плагины предоставим). Произвести создание 5 страниц (помимо главной), ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать сайт на Drupal 8

    Необходимо доработать блог с разделом услуг на Drupal 8. Планируется использовать модуль и шаблон bootstrap https://www.drupal.org/project/bootstrap. Необходимо кастомизировать меню (цвета) и допилить темный футер на всюширину экрана, но с контейнером для нескольких блоков контента (меню, контакты..) Услуги ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка сайта на 1с битрикс.

    Необходимо доработать сайт на 1с битрикс  админке находятся 4 сайта. Необходимо оставить только 3 и удалить все лишнее  Техническое задание может быть оговорено дополнительно  исполнителем.  Что в данный момент не работает:  Резервное копирование  Замена номера телефона  Оформление заказа  Preview товара(не соответствует странице ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать сайт на подобие Авито. Предлагайте CMS

    Нужно сделать сайт по аналогу с Авито. Нужно выбрать CMS или фреймворк (чтобы сделать как сам сайт так и админку). Дизайны с меня (могу сделать в фотошопе, могу в sketch, могу экспорт сделать в Zeplin). Нужно ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поправить верстку

    Есть сайт на котором не корректно на мобильной версии отображается заголовок нужно поправить и сделать возможность загрузку документов в соответствующем разделе, сайт сделан на битриксе, скрин прекрепил. [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fesmi.menodom.ru&amp;cc_key=]http://esmi.menodom.ru[/url]

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перенести сайт на bitrix

    Нужно перенести сайт клиники реабилитации В новый день в СПБ (newday-clinic) на bitrix  Сейчас сайт на Tilde Жду предложений по цене и срокам И описание на сколько качественно можно его перенести в части оптимизации кода

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка готова. Нужно натянуть на Wordpress

    Добрый день! Верстка, включая адаптивную, уже готова.  Вот тут ссылки на верстку и основные моменты ТЗ https://docs.google.com/document/d/1caWa_FOCInHoE76SZ20K-6M63dcTckdigIhQmmpPYNY/edit?usp=sharing Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки.

    WordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать простой сайт на OpenCart

    Нужно разработать простой сайт для магазина японских товаров. У магазина все товары по 150 руб.  Это будет скорее всего каталог или витрина, чем интернет-магазин. Не нужно делать корзину, регистрацию и привычные вещи.  Используем OpenCart + шаблон к ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад