Оптимизировать скорость работы сайта на WordPress

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки151 просмотр
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Есть google insights 

он показывает очень плохие результаты загрузки сайта, например Время загрузки для взаимодействия 

12,0 сек. 

нужно снизить скорость загрузки сайта на всех устройствах. Нужны только профессионалы что бы внешний вид сайта и все его функции остались прежними.

WordPress
5 лет назад
tigars
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
az73
50 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад
5 лет назад
$70
5 дней
WMZ
Профессионал своего дела. Спасибо.
Все отлично, рекомендую.
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