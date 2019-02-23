WP форма заказа

Добрый день! Необходимо внести корректировки в сайт на базе wordpress.

Несмотря на то, что описание большое, реализуется несложно, главное знание PHP и js.

Основная задача: Доработать форму создания заказа согласно эскизу из скрина 1 сделать скрин 2.

Грубо говоря, задача в том, чтобы разбить данную форму на 8 шагов (js) и добавить первым шагом выбор необходимого раздела сети сайтов. Сделанно это потому что, у каждого раздела будет свой администратор. С CSS и HTML можно не заморачиваться, можно просто накидать все в кучу, я сам сделаю как надо (или в крайнем случае, для необходимых элементов стили прописать прям в файле, я потом вынесу их).

В данный момент форма создания заказа выглядит так (скрин 1):

+ Мелкие задачки:

1. Отобразить заказы со всей сети сайтов на одну страницу (фильтр).

2. Отобразить всех специалистов сети сайтов на одну страницу (фильтр)

3. Отобразить все заказы в общий кабинет заказов.

Есть множество примеров как сводятся посты сети сайтов, по этому принципу необходимо реализовать описанные выше задачки. Например:

+ Совсем незначительные задачки.

1. Вставить скрипт маски телефона на страницу регистрации (в данный момент поле тел. реализовано без маски). В отдельном файле я реализовал данный скрипт, но на страницу регистрации возникает конфликт скриптов. NoConflict не помог. Необходимо найти причину. Сам скрипт: https://webstool.ru/js-maska-dlya-vvoda-telefona.html

2. Необходимо скопировать недостающие таблицы из одной базы данных в другую. Я могу показать какие именно. Я копировал их самостоятельно, но не получилось. Есть эта же тема, где мне реализовали доступ к заказам по времени. Все файлы php я изменил, но с базой данных не смог разобраться. Доступы к базе данных обоих сайтов есть.

Приложения:

Скрин 1 - форма заказа в данный момент.

Скрин 2 - то что необходимо реализовать.