WP форма заказа

Приветствую всех! Нужно создать сайт для покерного хада. Желающие взяться за проект, отписывайтесь - ТЗ вышлю в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Необходимо внести корректировки в сайт на базе wordpress.
Несмотря на то, что описание большое, реализуется несложно, главное знание PHP и js.
Основная задача: Доработать форму создания заказа согласно эскизу из скрина 1 сделать скрин 2.
Грубо говоря, задача в том, чтобы разбить данную форму на 8 шагов (js) и добавить первым шагом выбор необходимого раздела сети сайтов. Сделанно это потому что, у каждого раздела будет свой администратор. С CSS и HTML можно не заморачиваться, можно просто накидать все в кучу, я сам сделаю как надо (или в крайнем случае, для необходимых элементов стили прописать прям в файле, я потом вынесу их).
В данный момент форма создания заказа выглядит так (скрин 1):
+ Мелкие задачки:
1. Отобразить заказы со всей сети сайтов на одну страницу (фильтр).
2. Отобразить всех специалистов сети сайтов на одну страницу (фильтр)
3. Отобразить все заказы в общий кабинет заказов.
Есть множество примеров как сводятся посты сети сайтов, по этому принципу необходимо реализовать описанные выше задачки. Например:
+ Совсем незначительные задачки.
1. Вставить скрипт маски телефона на страницу регистрации (в данный момент поле тел. реализовано без маски). В отдельном файле я реализовал данный скрипт, но на страницу регистрации возникает конфликт скриптов. NoConflict не помог. Необходимо найти причину. Сам скрипт: https://webstool.ru/js-maska-dlya-vvoda-telefona.html
2. Необходимо скопировать недостающие таблицы из одной базы данных в другую. Я могу показать какие именно. Я копировал их самостоятельно, но не получилось. Есть эта же тема, где мне реализовали доступ к заказам по времени. Все файлы php я изменил, но с базой данных не смог разобраться. Доступы к базе данных обоих сайтов есть.
Приложения:
Скрин 1 - форма заказа в данный момент.
Скрин 2 - то что необходимо реализовать.
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