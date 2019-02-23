Не работает ЧПУ, cms Opencart 3.0

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки96 просмотров
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cms Opencart 3.0

шаблон porto куплен на themeforest_net

Проблема: не работает ЧПУ (в опенкарте уже зашит функционал ЧПУ, но он почему то не открывает страницы по новому url)

Нужно поправить функционал ЧПУ

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OpenCart
5 лет назад
Evangeel
Евгений 
30 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-2)