Создание сайта

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок148 просмотров
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Создать сайт на Modx или другом движке который подойдёт по ТЗ с интеграцией под мобильное приложение с клиентским тестированием и личным кабинетом. Бриф в вложении 

5 лет назад
guest_15511220579929
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад