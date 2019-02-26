Доработка в WooCommerce

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки153 просмотра
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1. Сделать карточку товара в виде заявки 

2. В кабинете пользователя чтобы отражались все заявки.

3. Возможность формирования pdf формы (счета) из заявки

4. Раздел документы в кабинете пользователя (возможность загружать и скачивать документы)

WooCommerce
5 лет назад
artmichkov
45 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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