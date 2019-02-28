Кинуть верстку на WP

Не смог бы установить этот движок на сайт и за сколько? https://wmclubs.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-3-0-5/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток требуется кинуть верстку http://test2602.garcom.kz/atstoun на WordPress
То есть адаптировать данную верстку под WP ну и добавить нужный функционал, такой как
Добавление/Удаление/Редактирование контента
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Более подробно в личной беседе с исполнителем, ТЗ сейчас подготовлю и отправлю исполнителю в личку!
Оплата по факту исполнения + 2 дня на проверку
Оплата прямым переводом на ЯД или Киви кошельки!
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