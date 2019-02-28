Кинуть верстку на WP

$25
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок249 просмотров
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Доброго времени суток требуется кинуть верстку http://test2602.garcom.kz/atstoun на WordPress

То есть адаптировать данную верстку под WP ну и добавить нужный функционал, такой как

Добавление/Удаление/Редактирование контента

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Более подробно в личной беседе с исполнителем, ТЗ сейчас подготовлю и отправлю исполнителю в личку!

Оплата по факту исполнения + 2 дня на проверку

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5 лет назад
aryn11
Акпар 
28 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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